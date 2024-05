Novo hotel The Lana Dubai é apresentado em São Paulo

François Delahaye, diretor de operações da rede de hotéis Dorchester Collection, esteve em São Paulo com Alex Hulen, diretor de marketing do The Lana Dubai, novo marco mundial da hotelaria de luxo.

The Lana Dubai Imagem: Reprodução

Os convidados e a imprensa foram recebidos no Parigi Fasano para um almoço que apresentou o novo empreendimento nos Emirados Árabes. Projetado pela Foster & Partners, o The Lana possui 225 quartos e suítes, vista para o Burj Khalifa e abriga o primeiro SPA Dior. No encontro também foi anunciada a futura inauguração de um hotel similar em Tokyo, Japão.