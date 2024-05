Carina Sacchelli dará vida a irmã mais nova de Tom Jobim em filme

A atriz também é uma das protagonistas do longa "Morando com o crush", com direção de Hsu Chien, que estreia dia 23 de maio nos cinemas. Na história, sua personagem Antônia começa um romance com seu colega de trabalho Fábio (Marcos Pasquim). No entanto, ninguém imagina que seus filhos, respectivamente Hugo (Vitor Figueiredo) e Luana (Giulia Benite), têm um "crush" um no outro. E os dois jovens precisam aprender a conviver depois que seus pais decidem morar juntos.

"Fazer o filme 'Morando com o Crush' foi muito especial porque a gente ficou quase 50 dias entre Porto Alegre e Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, filmando e acabamos construindo uma família de verdade. Esse, aliás, é o segundo filme que faço sob a direção do Hsu Chien. Ele é uma pessoa muito generosa, um diretor muito criativo, muito atencioso e doce com todas as pessoas. Acho que o filme vai agradar a todos. É uma comédia romântica, leve, para a gente assistir com a família toda", revela a atriz.

A artista, que também pode ser vista em "Chiquititas", no catálogo da Netflix, vai começar uma tour pelo interior de SP com a peça "Pra você lembrar de mim". O espetáculo, que ficou em cartaz em 2023 entre Rio e SP, mostra a relação de um pai (Eduardo Martini) com Alzheimer que passa a ser cuidado pela filha (Carina).