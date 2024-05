Trinca Bar comemora dois anos com 'baratona' de 24 horas e grandes nomes

Para celebrar os dois anos de portas abertas, o Trinca Bar & Vermuteria preparou um evento especial: a 'baratona' - uma maratona de bar. Com projeção de virar a noite e durar 24 horas, a comemoração começará às 10h no dia 18, indo até o mesmo horário do dia seguinte, data que homenageia também os coquetéis e, neste ano, o whisky.

Trinca Bar Imagem: Divulgação

Para o dia, a casa convidou personalidades famosas no meio da coqueteleira e já tem grandes nomes confirmados, como o premiado Lula Mascella, do Picco; Mauro Melo, que assina a carta do mexicano Metzi; Igor Renovato, diretamente do carioca Surubar; Nina Veloso, sócia do bar Das; Romário Barbosa, embaixador do Bacardi; Alison Oliveira, chefe bar da Caledônia; Rafael Mariachi, dono do Edith Cocktail Bar; Jonny Paes, mixologista e chefe do Le Bulô; e Vitória Kurihara, campeã do 'World Class Brasil 2023'.