Experiência da Hello Kitty terá bilheteria revertida para o RS

No próximo dia 24 de maio, a experiência imersiva "Hello Kitty - 50 Anos de Encanto e Magia", idealizada pela Multiverso Experience em parceria com a Sanrio, localizada no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, funcionará o dia todo com 100% das vendas revertidas em prol das vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. O objetivo é vender todos os ingressos, o que representa uma arrecadação de cerca de R$ 200 mil. O valor será destinado às cidades afetadas pelas chuvas e enchentes por meio da ONG "Olhar de Bia", uma organização social que tem a missão de acabar com a miséria através da educação.

Hello Kitty Imagem: Dus Hamanaka Mandell/Divulgação

Para isso, as empresas contarão com a ajuda de diversos influenciadores engajados na causa, como as gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres e o ex-jogador de futebol Ricardo Oliveira. Além da ajuda na divulgação, diversos famosos também estarão presentes no local para atrair mais público. Os nomes e horários serão revelados em breve pelas redes sociais.