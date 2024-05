'Não estava preparada': a carreira meteórica de Regina Duarte na política

Regina Duarte, 77, foi advertida pelo Instagram após compartilhar informação falsa sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O vídeo, que foi verificado por agência de checagem, dizia que o presidente Lula (PT) teria rejeitado ajuda de Portugal para auxiliar os gaúchos.

A atriz protagonizou outras polêmicas, no entanto, desde que intensificou a participação no debate público durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro - seja de forma direta ou por meio de declarações alinhadas à direita.



A namoradinha do Brasil, que ao longo de cinco décadas deu vida a personagens icônicos na teledramaturgia da Globo, deixou a emissora no início de 2020 para assumir o comando da Secretaria Especial de Cultura, pasta que substituiu o Ministério da Cultura -- extinto à época por decisão de Bolsonaro.

Ela permaneceu no cargo pouco mais de três meses. A gestão, porém, foi marcada por polêmicas e desautorizações da alta cúpula do Poder Executivo. Regina também precisou lidar com as manifestações contrárias de parte da classe artística, a quebra da promessa de independência e teve as ações da secretaria travadas no antigo governo.