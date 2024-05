Dom Quixote, em Ballet Clássico, chega a São Paulo

Sob a direção artística de Adriana Assaf, a Cia Paulista de Dança apresenta na capital paulista o Ballet Clássico de Repertório baseado na obra homônima de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. A coreografia é de Marius Petipa e Alexander Gorsky, com música de Ludwig Minkus. A remontagem é assinada por Adriana Assaf.

Cia Paulista de Dança Imagem: Divulgação

O ballet Dom Quixote, coreografado por Marius Petipa e Alexander Gorsky com música de Ludwig Minkus, estreou em 1869 no Teatro Bolshoi do Ballet Imperial. A dança traz consigo não só o peso artístico do ballet de repertório que relembra as cortes francesas, como também uma adaptação singela da história do nosso herói nos palcos. Neste espetáculo, em três atos, a alegria espanhola ocupa o lugar da classe e seriedade do ballet clássico. Historicamente, esse ballet é tão importante quanto o livro, pois quebrou os padrões da técnica de sua época e possibilitou que os bailarinos pudessem mostrar sua capacidade de interpretação e usar sua sensualidade.