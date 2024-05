Novo álbum de Erasmo Carlos, apresenta repertório inédito do compositor

Erasmo Carlos, cantor, compositor e referência do rock nacional, ganhou um novo álbum assinado pela Som Livre na última sexta-feira, 03 de maio. O projeto, que leva o nome de "Erasmo Esteves", traz composições inéditas do cantor nas vozes de novos nomes da MPB, como Tim Bernardes, Xênia França, Rubel e Emicida, que participam juntos na faixa "Tijuca Maluca", Chico Chico, Gaby Amarantos, Sebastião, Jota.pê, Marina Sena, Russo Passapusso e Teago Oliveira.

Capa do álbum "Erasmo Esteves" Imagem: Divulgação

O álbum, que tem produção de Pupillo e Marcus Preto, tem como objetivo reverenciar o legado e a memória musical de Erasmo, mas também esticar o elástico do tempo e juntar os anos de 1960, 2020 e todas as novas gerações para (re)apresentar o Tremendão para além da Jovem Guarda - importante movimento cultural da década de 1960, liberado por Erasmo.

O álbum, traz também uma forte pesquisa visual, realizada por Leo Esteves, e conta com uma série de cadernos, manuscritos, poemas, bilhetes de amor, rascunhos e anotações pessoais de Erasmo. Como complemento da pesquisa e resgate da memória do compositor, fitas cassete com pedaços de canções inéditas, ideias melódicas e harmonias, material digitalizado pelo especialista Marcelo Fróes, fizeram parte do processo de construção do álbum, que traz a presença de Erasmo em equilíbrio com pessoa física e artista.