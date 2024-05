Enfermeira acusa família de Zagallo; entenda o crime

A enfermeira que cuidou de Zagallo até o dia de sua morte acusa a família e o filho do ex-treinador, Mario César, de assédio moral e pede indenização. Em um processo que corre em segredo de justiça, ela afirma que precisou assumir funções de limpeza e cozinha em um ambiente 'hostil e humilhante' durante a pandemia.

A mulher, que pede R$ 328.115,27 em danos morais, disse no processo que o filho do ex-jogador da seleção brasileira dava "ordens agressivas" "muitas vezes acompanhadas de gritos", de acordo com o colunista do UOL, Diego Garcia.

O que configura o crime?

Em 2019, o Congresso Nacional decretou que a Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal fosse alterada para que o assédio moral fosse tipificado - ou seja, entrasse com todas as letras como descrição de um crime. Até então, somente o termo "assédio sexual" constáva no documento.