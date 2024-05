Desmaio e dor: o que pode causar sangramento no crânio como o de Roque

Gonçalo Roque, 87, diretor de auditório e assistente de palco do SBT, foi internado às pressas no sábado (18) após desmaiar em um restaurante. No hospital ele foi diagnosticado com um pequeno sangramento no crânio frontal. Roque segue em observação no Hospital Santa Elisa, em Jundiaí (SP).

De acordo com Carlos Alberto Mattozo, neurocirurgião do hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, sangramentos no cérebro são geralmente caracterizados como acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

"Ocorre quando algum vaso sangra, é mais comum em idosos e é diferente do AVC isquêmico, que acontece por entupimento de veias ou artérias, prejudicando a circulação do sangue", diz Mattozo.