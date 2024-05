Mauricio de Sousa divulga nova homenagem ao amigo Ziraldo

A parceria em quatro livros foi o ponto alto dessa união dos desenhistas. Os livros "Mônica e o Menino Maluquinho na Montanha Mágica" e "5,4,3,2,1 Mônica e Menino Maluquinho Perdidos no Espaço"- livros que foram escritos pelo Manuel Filho. E, antes deles, já havia uma parceria com os livros "O Maior Anão do Mundo", onde Ziraldo fez o texto e Mauricio ilustrou, e "O Reizinho no Castelo Perdido", que foi ao contrário - Mauricio escreveu a história e o Ziraldo ilustrou. A data da publicação da HQ de Ziraldo na revista da turminha será divulgada assim que for definida.

Imagem: Divulgação