Juventus celebra seu centenário com exposição histórica

"O Juventus é um clube que transcende as fronteiras do futebol e conquista a simpatia de todas as torcidas. A exposição no Shopping Ibirapuera é uma oportunidade para os fãs conhecerem de perto a história do clube, permitindo que mergulhem no universo do futebol e sintam a emoção de fazer parte da grande família Juventus", revela Ricardo Portela, gerente de marketing.

O presidente juventino ainda ressaltou: "Celebrar o Centenário do Clube com uma exposição neste icônico Shopping de São Paulo é uma forma de agradecer a nossa comunidade, reafirmar nosso compromisso com a história do futebol e do esporte em geral, como também ter a possibilidade de tornar a nossa história expansiva e acessível a outros territórios para além do nosso querido bairro."

A entrada para a exposição é gratuita e o evento é perfeito para famílias, estudantes, historiadores do esporte e, claro, para os apaixonados por futebol.

Esperamos por você no piso Moema do Shopping Ibirapuera, para juntos revivermos os 100 anos de glórias do nosso querido Juventus.

SERVIÇO:

Evento: Exposição "Juventus 100 Anos"

Local: Shopping Ibirapuera, Piso Moema

Datas: de 25/04 a 12/05 Horário: das 10h00 às 22h00

Entrada: Gratuita

Shopping Ibirapuera

Horário: 10h às 22h

Tel: (11) 5095-2300