A coleção de carros de Margot Robbie

Cadillac Escalade Imagem: Reprodução

A atriz também tem dois Ford, um Explorer e um Mondeo. Enquanto o primeiro vem equipado com um motor V-6 de 3,5 litros com cerca de 290 cv e características como bancos com aquecimento e refrigeração, o segundo trata-se de um modelo mais elegante, com um toque esportivo e todos os componentes básicos de um modelo deste nível. Na garagem da atriz há ainda espaço para um Audi A6, com tecnologia de ponta, segundo a mesma publicação, e um Hyundai Excel, o carro mais antigo dos seis, modelo sul-coreano, produzido entre os anos 80 e 2000.

Ford Explorer e Ford Mondeo Imagem: Reprodução