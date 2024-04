Ator Rafael Saraiva renova contrato e estreia na TV Globo

O ator Rafael Saraiva renovou seu contrato com o famoso Porta dos Fundos e vai conciliar o trabalho no hub de comediantes com o papel do poeta Guilherme Tell em "No Rancho Fundo", nova novela na TV Globo. O ator, estreante em novelas, fará par romântico com a atriz Clara Moneke. "É muito incrível estar em uma novela. É uma projeção impressionante. Um canhão que fala com milhões de pessoas. Exige responsabilidade e dedicação", diz o ator.

Rafael Saraiva Imagem: Sabrina Paz/Divulgação

Sua trajetória na arte começou há 12 anos, ao cursar teatro no Tablado. Desde então, o ator, comediante e roteirista já participou de muitos espetáculos teatrais, sendo o mais recente "Quebra-Cabeça: em busca da peça que falta", uma peça de improviso para crianças, dirigida por Barbara Duvivier e Victoria Scorza. Já nas telonas, Rafael poderá ser visto em breve no longa "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", dirigido por Fernando Fraiha, produzido pela Biônica Filmes, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e a Paramount Pictures, que tem estreia prevista para 2024.