Artista brasileiro expõe série de quadros na Suíça

O artista plástico Élon Brasil foi convidado pela Fundação Hardt para participar de uma mostra na Suíça, ao lado da designer de joias Daniela Blanco Yokoya e do fotógrafo Diego Brazil. Na exposição "Invitation", os visitantes poderão contemplar as riquezas da Amazônia e sua cultura, fortemente influenciada pelos indígenas que habitam a região.

Quadro de Élon Brasil Imagem: Divulgação

Decidido a retratar em sua obra não só o índio, mas também a alma e os costumes desse povo, Élon conviveu durante meses com os tucanos, no Amazonas, onde plantou, dormiu em rede, caçou, comeu os mesmos alimentos que os índios. Os registros dessa experiência foram temas dos quadros pintados na última cidade. Élon ficou alojado na aldeia dos Kalapados, no Alto do Xingu.