Century representa o Brasil no iSaloni 2024, em Milão

Após dois anos em parceria com Abimóvel e APEX Brasil, a Century segue representando a indústria e o design brasileiro no iSaloni e confirma sua terceira participação na maior feira de móveis e design do mundo. Em 2024, a Century leva ao mercado internacional a Coleção Perspective, um lançamento que apresenta sua visão do belo e cria conexões entre o moderno e o clássico em peças que traçam uma completa representação do conforto. A coleção conta com sofás, poltronas, cadeiras e mesas de centro e laterais.