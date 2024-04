Queen Experience, espetáculo com mais de 100 pessoas no palco, chega a SP

A Vibra São Paulo será, no dia 25 de maio, o palco do "Queen Experience Extreme", espetáculo com mais de 100 pessoas no palco e que já foi assistido por cerca de 300 mil pessoas por todo Brasil. Com uma nova montagem, o "Queen Experience Extreme" traz a experiência Queen no mais alto nível já visto, com um repertório que vai desde os clássicos do Queen, como: We Are The Champions e Love of my Life até as músicas de grande sucesso da carreira solo de Freddie Mercury, tais como: How Can I go On, Great Pretender. Tudo isso acompanhado por uma Orquestra e Coral no palco.

Queen Experience Extreme Imagem: Divulgação

