Shopping Ibirapuera promoverá ação para doação de cães e gatos

Pelo segundo ano consecutivo, o Shopping Ibirapuera promoverá uma ação para doação de gatos e cachorros em parceria com o Instituto Caramelo. A iniciativa visa ajudar muitos animais a encontrarem um novo lar e receberem o carinho e cuidados que merecem. A ação acontecerá no dia 20 de abril, das 10h às 18h. Os interessados em adotar um novo amigo de quatro patas poderão se dirigir ao estacionamento frontal (acesso pela Avenida Ibirapuera) para ver os animais e passar pela avaliação da equipe do instituto. No local, serão realizadas entrevistas com a equipe de voluntários para avaliação antes de cada doação.

Imagem: Divulgação

Estarão disponíveis para adoção 25 cães e 10 gatos. Os animais já estão cadastrados e vermifugados e microchipados. Além disso, os gatos passaram por exames e FIV/FELV, o que demonstra os cuidados com a saúde dos animais antes de serem disponibilizados para adoção.