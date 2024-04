Restaurante Bambu convida para Wine Dinner com Famille Perrin

Na próxima quarta-feira (17), a partir das 20h, acontecerá a sexta edição do menu harmonizado, promovido pelo restaurante Bambu, com rótulos da consagrada Famille Perrin e um cardápio em seis tempos, desenvolvido exclusivamente para o evento pelo chef Rogério Germano, que comanda a cozinha da casa, famosa pelo ambiente aconchegante, área externa concorrida e boa música. De entrada, a aposta serão bruschettas da feira e do campo, seguidas pelo terrine de alho-poró com lagosta.

Restaurante Bambu Imagem: Elias Gomes/Divulgação

Entre os pratos principais, serão três opções: seafood profiteroles, bomba salgada com creme de espinafre e frutos-do-mar; arroz de pato confitado; e carré de cordeiro com pera assada. Para finalizar o jantar, a sobremesa fica por conta do bolo negro em piscina de chocolate, feito com cacau extra e servido com calda de chocolate. Tornando a ocasião ainda mais especial, a embaixadora da Famille Perrin estará presente. As vagas são limitadas e requer reserva antecipada pelo WhatsApp (11) 99965-6300.