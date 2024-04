Morre aos 83 o estilista Roberto Cavalli

Ícone da moda italiana e mundial, o renomado estilista Roberto Cavalli morreu nesta sexta-feira, 12 de abril em Florença sua cidade Natal.

As informações foram confirmadas em sua página oficial no Instagram, e a causa da morte não foi divulgada.

"Uma vida vivida com amor. É com muita tristeza que hoje nos despedimos do nosso fundador Roberto Cavalli. De origem humilde em Florença, Roberto conseguiu se tornar um nome reconhecido mundialmente, amado e respeitado por todos. Naturalmente talentoso e criativo, Roberto acreditava que todos podem descobrir e nutrir o artista dentro de si", dizia o post no IG do estilista.

Amaury Jr. e Roberto Cavalli Imagem: Divulgação

Cavalli ficou conhecido por ser extremamente ousado e extravagante em suas criações. Ao longo da carreira, vestiu milhares de celebridades, como Beyoncé, Jennifer Lopez, Madonna, e sempre teve suas criações desfiladas por estrelas do mundo inteiro em tapetes vermelhos como o Oscar, por exemplo.

O apresentador Amaury Jr também entrevistou o estilista em viagem a Milão na Itália.

Nascido em 15 de novembro de 1940 em Florença, o principal centro de artigos de couro da Itália, ele começou a pintar camisetas para ganhar dinheiro enquanto estudava arte. Nos anos 1970, abriu uma loja em Saint Tropez, um ponto de encontro da "jet set" internacional, e apresentou sua coleção em Paris. Aos poucos, construiu um império, que hoje vai de roupas a perfumes, acessórios e até móveis.