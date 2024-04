Ian Gooding-Edghill e a embaixadora de Barbados no Brasil promovem brunch

O ministro do Turismo e Transportes Internacionais de Barbados, Ian Gooding-Edghill, e a embaixadora de Barbados no Brasil, Tonika Sealy-Thompson, vem ao Brasil para um encontro exclusivo e um brunch em São Paulo no dia 18 de abril no Hotel Tivoli.

Ian Gooding-Edghill Imagem: Divulgação

Na ocasião, a delegação de turismo de Barbados falará sobre as novidades da ilha e o Food & Rum Festival que acontecerá no país em outubro deste ano. O evento contará com os mixologistas experts em rum para apresentar as novidades da famosa bebida da ilha.