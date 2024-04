'Na Mesa com Ju' celebra chegada da coleção de Richard Ginori

Juliana Souza, CEO e diretora criativa da marca Na Mesa Com Ju, e Beto Pacheco promovem almoço exclusivo Pasta Party, pilotado pela Duas Gastronomia, para comemorar a chegada da coleção Oriente Italiano de Richard Ginori. O almoço acontecerá no dia 11 de abril, no espaço Home & Design em frente a pop up da marca no Shopping Cidade Jardim. Agora, a coleção da renomada marca italiana Ginori 1735 está disponível para compra tanto na loja quanto no site, juntamente com uma curadoria exclusiva de produtos para mesa posta.

Imagem: Divulgação