Maurício Ribeiro festeja 20 anos de carreira como ator e faz seu 1º show

Festejando 20 anos de carreira como ator, Maurício Ribeiro faz seu primeiro show "Dias bons", dia 20 de abril, no TBT Rock Bar, no Rio. A apresentação leva o mesmo título de seu single lançado no fim do último ano. Além de repertório autoral, Mautribo (sua banda) vai tocar muitos hits de rock, pop e reggae nacional e internacional que fizeram sucesso nas décadas de 1980/1990/2000. Entre os hits previstos estão canções de bandas como Biquíni Cavadão, Skank, Capital Inicial, Natiruts, Paralamas do Sucesso, U2 e Pearl Jam. Entre uma música e outra, Maurício Ribeiro vai recitar textos que falam sobre gratidão e amor, assim como as letras das músicas de todo set list.

Maurício Ribeiro Imagem: Blad Meneghel/Divulgação

Atualmente, Maurício Ribeiro interpreta o guerreiro Sibecai e "Reis", da Record. Natural de Juiz de Fora, MG, o ator de 40 anos ainda tem no currículo vários trabalhos na TV, como nas novelas "Mulheres apaixonadas", na Globo, "Cúmplices de um Resgate", no SBT e Netflix, e em outras 10 produções da Record, como "Jesus".