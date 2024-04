Exposição internacional 'Elas, Delas Por Elas' chega a São Paulo

A exposição 'Elas, Delas Por Elas' apresenta a visão de artistas de todas as idades sobre o ciclo da vida da mulher. A mostra reúne esculturas em madeira e resina, fotografias e pinturas que despertam o diálogo sobre gênero, identidade e sociedade. 'Elas, Delas Por Elas' já esteve na Casa do Brasil, em Madrid, e agora acontece no espaço Inn Gallery.

Imagem: Divulgação

SERVIÇO

Elas, Delas Por Elas

Vernissage

Data: 11 de abril

Horário: 17h às 21h

Local: LAPI

Endereço: Rua Fernão Dias, 604 - Pinheiros