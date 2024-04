Tenista Guto Miguel disputa Roland Garros acompanhado por Santos Dumont

O tenista goiano Luis Augusto Miguel, conhecido como Guto Miguel, conquistou o título da chave masculina do Roland-Garros Junior Series by Renault. Este pré-quali juvenil não apenas é um importante evento por si só, mas também oferece uma cobiçada vaga no torneio juvenil de Roland Garros. Guto Miguel protagonizou uma partida memorável no saibro contra o argentino Dante Pagani, emergindo vitorioso com um duplo 6/4.

Guto Miguel e Santos Dumont Imagem: Divulgação

Esta vitória marca um feito histórico para o Brasil, pois tanto na chave masculina como na feminina, os títulos foram para os brasileiros. Poucas horas antes da vitória de Guto Miguel, Nauhany Vitória havia conquistado o título na categoria feminina. Acompanhado pelo treinador Santos Dumont, esta será a estreia de Guto Miguel em um torneio de Grand Slam Juvenil até 18 anos.