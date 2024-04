Escritora brasileira participa do maior encontro de literatura na Itália

Autora da série de livros infantis Literatura Acessível e presidente do Instituto Incluir, Carina Alves, participa da Feira do Livro Infantil e Juvenil, maior encontro mundial de literatura infanto-juvenil, entre 8 e 11 de abril, em Bolonha, na Itália. Carina fará parte do estande oficial do Brasil no evento, e também apresentará a série literária, ganhadora de diversos prêmios, incluindo o Confúcio de Alfabetização, concedido pela UNESCO, e que já chegou a dezenas de milhares de alunos de escolas públicas no Brasil.

Carina Alves Imagem: Divulgação

No fim de março, Carina, que é doutora em educação, foi recebida, em Lisboa, pelo Ministro da Educação de Portugal, João Costa. Ela entregou ao ministro, que também preside o Comité de Políticas Educativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), uma caixa com todos os títulos da série Literatura Acessível. Carina também participou de intercâmbios com universidades portuguesas com as quais o Instituto Incluir mantém projetos em parceria.