Ghostbusters celebra 40 anos da franquia com nova exposição

Para comemorar os 40 anos da franquia Ghostbusters, a Sony Pictures e o MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) apresentam uma exposição imersiva com espaços interativos, vídeos nunca vistos antes, itens originais usados nos filmes e personagens que cativaram gerações. Com ingressos gratuitos, a exposição acontece de 4 de abril a 5 de maio e chega a tempo da estreia do novo filme nos cinemas, "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo".

Ghostbusters Imagem: Sony Pictures/Divulgação

Recriando locais clássicos dos filmes, como o quartel de bombeiros, a sede dos Ghostbusters, e a porta dos elevadores do Sedgwick Hotel, o público também poderá ver itens originais usados nas gravações da franquia, como os uniformes e as mochilas de prótons. A exposição celebra a chegada de "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", que estreia em 11 de abril exclusivamente nos cinemas. O longa-metragem traz de volta o elenco original e ainda conta Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon e McKenna Grace lutando contra Garraka, um poderoso fantasma que pretende trazer uma nova Era do Gelo ao redor do mundo.