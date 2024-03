Os looks mais marcantes de Priscilla Presley ao longo dos anos

Priscilla Presley sempre atraiu os holofotes com seu estilo. Ao longo dos anos, a ex-mulher de Elvis Presley usou figurinos que ficaram marcados na mídia. Confira alguns deles:

Imagem: Reprodução

Priscilla Presley foi fotografada no Aeroporto Internacional de Memphis em 1963 usando um vestido e uma bolsa combinando com luvas de couro. "As pessoas antigamente se vestiam bem, e quero dizer realmente bem vestidas, porque estar em um avião e voar era uma coisa e tanto", disse Presley à Vogue para sua série "Life in Looks" em junho de 2022.