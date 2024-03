Amaury Jr.

Oppenheimer foi consagrado o grande vencedor da 96ª edição do Oscar no último domingo. O filme ganhou sete estatuetas, incluindo na categoria de melhor filme, melhor diretor para Christopher Nolan, melhor ator para Cillian Murphy e melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr.A cerimônia teve poucas surpresas, com a maior parte das apostas da crítica e do público se concretizarando, como Pobres Criaturas que também conquistou vários prêmios.

"Jimmy Kimmel fez uma abertura sem firulas, porém ultra estranha. Suas 'piadas' não engataram, ao contrário, colocaram os alvos da brincadeira em situações constrangedoras. Já começou falando da esnobada de Barbie, jogando na cara da plateia que aplaudia que foi ela mesma que fez a injustiça. Lembrou Robert Downey Jr. de seus dias de viciado, ironizou Bradley Cooper de sempre ir às festas acompanhado de sua mãe e chamou Ryan Gosling de "bonitão" o que ficou esquisito. Parecia que ia seguir o caminho de Ricky Gervais no Globo de Ouro, o que obviamente deixou as estrelas tensas por alguns minutos. Mas, em geral, mantenho a minha análise de que depois de Billy Crystal, ele foi o melhor apresentador da cerimônia", analisa a jornalista e crítica de cinema Ana Cláudia Paixão.

Segundo Ana Cláudia, a jovem atriz Emma Stone fez história na noite de premiação: "Emma Stone fez história entrando para o grupo de atrizes mais premiadas e com potencial de criar sua própria "lenda". Podemos ficar aqui fazendo vários cortes do que foi: 1) ela está no grupo das que têm dois Oscars de Melhor Atriz, ficando de igual com Cate Blanchett, Hillary Swank, Renée Zelwegger, Jane Fonda, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Vivien Leigh, Jodie Foster, Olivia de Havilland, Glenda Jackson, Louise Rainer e Sally Field. 2) Conseguiu o segundo Oscar em menos de 10 anos, como Jodie Foster e Hillary Swank, por exemplo. E assim vamos. O que interessa é que fez um belo discurso, sendo que, claro, nunca esqueceremos que seu vestido rasgou e ela estava mais nervosa com isso do que qualquer outro assunto da noite. Oppenheimer ficou com sete prêmios dos 11 indicados, mas embora tenha sido a lavada anunciada, a sensação não foi tão massiva como eu particularmente temia. A decisão de trazer cinco vencedores para anunciar os indicados das categorias principais foi interessante por vários motivos: emoção para os presentes e a garantia de mais estrelas para os fãs, um acerto que só não vale repetir tão cedo para não tirar o elemento de surpresa", explica ela.

Já o famoso e esperado Red Carped, teve looks deslumbrantes, confira os meus preferidos:

Kirsten Dunst - Sem excessos e minimalista

Emma Stone - Melhor atriz por seu papel em Belas Criaturas, ela estava clássica e romântica com um look da Louis Vuitton.

Anya Taylor-Joy - Com um modelo Dior, o vestido era composto por camadas fazendo referência a um dos modelos mais célebres da casa, desfilado originalmente em 1949 e hoje exposto no MET Museum. As joias eram da Tiffany & Co.

Emily Blunt - O vestido champanhe da atriz é da Schiaparelli- Lindíssimo! Dourado com detalhes prateados A atriz usou jóias prata também da Tiffany.

Danielle Brooks - O corset e o laço maximalista na parte traseira deram destaque no tapete vermelho com a atriz.

Michelle Yeoh - Nova embaixadora da Balenciaga o vestido de paetês prateados se complementou com seus acessórios como luvas e um scarpin usados pela atriz.

Jennifer Lawrence - Ela escolheu um vestido clássico da Dior, para a noite de premiações.

Charlize Theron - A atriz usou um slip dress reiventado, com alças torcidas, e muitas joias como acessórios em destaque.

Zendaya - Fashionista e sempre aguardada pela imprensa, Zendaya usou um vestido rosa com estampas de palmeiras da Armani Privé. Sempre elegante e lindíssima!

Margot Robbie - Dessa vez nada de rosa no look da atriz... Ele optou por vestido preto da Versace com brilho que desenhou suas curvas.

Carey Mulligan - O vestido Balenciaga usado pela atriz foi um dos mais comentados na internet. Ele fez referência ao vestido crido pelo próprio designer que dá nome à marca, Cristóbal Balenciaga, na década de 1950.

Confira aqui os vencedores:

Melhor filme: Oppenheimer

Melhor diretor: Christopher Nolan - Oppenheimer

Melhor atriz: Emma Stone - Pobres Criaturas

Melhor ator: Cillian Murphy - Oppenheimer

Melhor atriz coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

Melhor ator coadjuvante: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Melhor roteiro original: Anatomia de Uma Queda— Justin Triet, Arthur Harari

Melhor roteiro adaptado: American Fiction - Cord Jefferson

Melhor edição: Oppenheimer

Melhor filme estrangeiro: Zona de Interesse

Melhor animação: O Menino e a Garça

Melhor curta-metragem de animação: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko - Dace Mullins, Brad Booker

Melhor maquiagem e penteados: Pobres Criaturas

Melhor design de produção: Pobres Criaturas

Melhor design de figurino: Pobres Criaturas

Melhores efeitos visuais: Godzilla Minus One

Melhor documentário: 20 Dias em Mariupol

Melhor documentário de curta-metragem: The Last Repair Shop

Melhor fotografia: Oppenheimer

Melhor curta-metragem: The Wonderful Story of Henry Sugar - Wes Anderson, Steven Rales

Melhor som: Zona de Interesse

Melhor trilha sonora original: Oppenheimer

Melhor canção original: What Was I Made For? - Barbie