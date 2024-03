Amaury Jr.

A Escola do Teatro Bolshoi realiza na cidade Campinas, no dia 21 de março, pré-seleção para novos alunos. Na pré-seleção, profissionais do Bolshoi analisam as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

Podem participar crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 17 anos (seguindo o ano de nascimento indicado nos editais da instituição), com e sem conhecimento em dança. Os testes acontecem na Rua El Salvador, 168 - Jardim Nova Europa, Campinas - SP e as inscrições até dia 19 de março no site www.escolabolshoi.com.br.

Imagem: Diego Belop/Divulgação

Para os candidatos com experiência em dança, a avaliação ocorre por meio de uma aula específica, na qual os profissionais do Bolshoi analisam a habilidade dos participantes em executar exercícios básicos nas barras, no centro e, para as candidatas femininas, no uso de sapatilhas de ponta. Quanto às crianças que ainda não dominam a arte da dança, o teste é lúdico, envolvendo atividades como saltar, tocar os pés sem dobrar os joelhos e outros exercícios pertinentes ao desenvolvimento da dança. Através desses movimentos, os avaliadores analisam as habilidades das crianças para assimilarem o Método Vaganova, utilizado no ensino de dança clássica na Escola Bolshoi.Os aprovados na pré-seleção avançam para a última etapa do processo de admissão, realizada em outubro, na cidade de Joinville/SC, onde disputam uma vaga para o curso de Dança Clássica na Escola Bolshoi.

As inscrições para a pré-seleção podem ser efetuadas até o dia 19 de março no site da Escola Bolshoi (https://www.escolabolshoi.com.br/audicoes), com uma taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Candidatos de todo o Brasil e principalmente de Campinas e região podem participar, a pré-seleção é aberta para todos que cumprirem o edital. Aqueles que estudam na rede pública, que tenham comprovante de matrícula, podem entrar em contato com a Escola Bolshoi pelo e-mail producao4@escolabolshoi.com.br para solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O edital completo, com ano de nascimento para os candidatos e informações, está disponível no site da Escola Bolshoi.

SERVIÇO

Pré-Seleção em Campinas/SP

Quando: 21 de março

Onde: Rua El Salvador, 168 - Jardim Nova Europa, Campinas - SP

Inscrições: www.escolabolshoi.com.br até 19 de março, valor R$35

Quem pode participar:

Meninas: nascidas em 2014 e 2015 (ingresso 1º Ano) e 2007 a 2013 (ingresso em turmas avançadas)

Meninos: nascidos de 2013 a 2015 (ingresso 1º Ano) e 2007 a 2012 (ingresso em turmas avançadas)

Cia. Jovem Bolshoi Brasil faz apresentações em Campinas

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil está em turnê de espetáculos pelo país e nos dias 23 e 24 de março, chega em Campinas, São Paulo. O espetáculo Gala Bolshoi será apresentado pelos bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi no Brasil, no Teatro Municipal Castro Mendes. Aberto ao público em geral, as apresentações contam com apoio e Realização de Instituto Cultural Desterro e o Patrocínio do Ministério da Cultura e Porto Seguro.

O espetáculo de Gala Bolshoi, com duração de 1h30, apresenta coreografias clássicas e contemporâneas dos mais aclamados balés. Os Bailarinos interpretam trechos memoráveis de obras como "Quebra-Nozes"; "Don Quixote", "O Corsário" entre outras.