Amaury Jr.

Emoção, visceralidade, entrega e paixão são algumas palavras usadas pelo público para descrever o show Ana Cañas Canta Belchior. A coleção de sucessos do projeto começou em sua primeira apresentação: uma live, em plena pandemia, assistida por mais de 600 mil pessoas virtualmente. Devido à imensa repercussão e pedidos acalorados do público, o que era para ser uma apresentação única se transformou no show que já passou por mais de 150 palcos pelo Brasil e recebeu o prêmio de "Show do Ano" pela APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte.

Ana Canãs e Ney Matogrosso Imagem: Nadja Kouchi/Divulgação

Em 2024, a trajetória do projeto se encaminha para o seu final com apresentações especiais em casas icônicas das principais cidades do Brasil. "Essa turnê me emocionou tanto... é o momento mais bonito de toda a minha carreira! Encerrá-la com apresentações especiais em casas incríveis, acima de tudo, é o que o Belchior merece! Vai ser muito emocionante!", diz a artista.

Além de clássicos como "Como Nossos Pais", "Sujeito de Sorte" e "Velha Roupa Colorida", no repertório a artista apresenta ao público uma canção até agora inédita de Belchior, chamada "Um Rolê No Céu", que foi dada de presente a ela pelos filhos do compositor.

"Essas últimas apresentações serão muito especiais! Teremos música inédita de Belchior e a certeza de que o legado do poeta de Sobral está entre os maiores da história da música brasileira."