Amaury Jr.

A mostra "Essa nossa canção" chega ao último mês de exibição no Museu da Língua Portuguesa. Desde o seu lançamento em 14 de julho de 2023, mais de 162 mil pessoas passaram pela exposição, que tem a proposta de retratar a riqueza e a diversidade da língua portuguesa por meio da música popular brasileira.

Exposição temporária "Essa nossa canção" Imagem: Reprodução

Até o dia 24 de março, entusiastas da arte e cultura terão a oportunidade de imergir em nas singularidades das letras e dos ritmos do cancioneiro nacional, que variam desde o funk até a bossa nova. Sob curadoria de Carlos Nader e Hermano Vianna, com consultoria especial de José Miguel Wisnik e coordenação geral de Isa Grinspum Ferraz, a exposição conta com experiências audiovisuais e interativas. Há experiências nas quais as músicas são despidas do acompanhamento instrumental ou cantadas à capela por intérpretes como Tom Zé, Teresa Cristina e Gilberto Gil. Outro destaque é a sala onde são mostradas reproduções de manuscritos de canções de nomes como a cantora sertaneja Marília Mendonça e o sambista Cartola. Tudo isso ajuda a revelar a ligação entre o português falado no Brasil e a música.

SERVIÇO

Exposição temporária "Essa nossa canção"

Quando: até 24 de março de 2024

Local: Museu da Língua Portuguesa - Praça da Luz, s/nº - Portão A, São Paulo/SP. O Museu da Língua Portuguesa está situado na Estação da Luz, servida pela linha 4 amarela de metrô.

Ingressos: Para visitar gratuitamente o Museu da Língua Portuguesa, os interessados devem obter os ingressos diretamente na bilheteria, antes da visita, ou on-line pelo site da Sympla.