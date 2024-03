Amaury Jr.

A vida de Virgínia Lane (1920-2014) foi marcada por uma série de feitos e histórias que até hoje reverberam no imaginário coletivo. Absorvendo a história da artista, a comédia musical "A Vedete do Brasil" chega em São Paulo para uma temporada no Teatro FAAP a partir de 08 de março.

A Vedete do Brasil Imagem: Dalton Valerio/Divulgação

A montagem pretende mostrar a mulher que estava por trás de tantas plumas, paetês, polêmicas e lantejoulas. O centenário de Virgínia Lane, em 2020, foi a grande inspiração para a empreitada, que acabou sendo adiada pela pandemia e agora finalmente chega aos palcos. Em cena, Suely Franco interpreta Virgínia já em seus últimos anos de vida, enquanto prepara uma ceia de Natal com a filha única, Marta (Flávia Monteiro), e aguarda a chegada de um amigo. Ao longo do dia, ela relembra episódios que marcaram a sua trajetória, em cenas que divide com Bela Quadros, responsável por dar vida à Virgínia no auge de sua juventude.

SERVIÇO:

A VEDETE DO BRASIL - UM MUSICAL BRASILEIRO

Local: Teatro FAAP - Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo/SP

Temporada: De 08 de março a 28 de abril

Ingressos: Disponíveis à venda no site Teatro FAAP