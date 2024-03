Amaury Jr.

O The Lana Dubai, a mais recente propriedade da Dorchester Collection, receberá o primeiro SPA Dior nos Emirados Árabes Unidos em abril de 2024. O local é banhado por luz natural no 29º andar do hotel, com janelas do chão ao teto que oferecem vistas de monumentos icônicos como o Burj Khalifa.

1 / 3 Divulgação 2 / 3 Divulgação 3 / 3 Divulgação

Com cinco salas de tratamento e uma suíte para casal, o Dior Spa The Lana integra tecnologia de ponta aos tratamentos, com o Icoone Therapy, Hydrafacial, Dior Micro-Abrasion e a máscara terapêutica Dior Skin Light LED, reconhecida por sua capacidade de promover intensidade e regeneração celular. A tecnologia Iyashi Dôme apresenta sessões de sauna personalizáveis, proporcionando efeitos de relaxamento e emagrecimento. Isto é complementado por uma grande variedade de tratamentos faciais selecionados e um programa personalizado de tratamentos para mãos e pés.