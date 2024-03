Amaury Jr.

Colunista do UOL

Leonardo Miggiorin volta a trabalhar na Globo em "Vicky e a Miusa 2", disponível na Globoplay. O ator interpreta o fotógrafo Renato. O último trabalho de Léo na emissora havia sido na temporada 2012 de Malhação.

"Reencontrei vários amigos de longa data, que fiz em projetos do início da carreira. Foi importante me sentir acolhido novamente pela empresa. Além disso, conheci uma nova geração de artistas potentes, corajosos, talentosos e muito engraçados… O camarim fervia! Uma bagunça saudável e muito divertida! Lembro dos adolescentes brincando e cantando pelos corredores, parecia um musical dentro e fora de cena", vibra Miggiorin, que torce para que o personagem possa voltar em uma nova temporada. "Foi meu primeiro trabalho com a Globoplay e quero voltar muitas outras vezes!! Quem sabe numa próxima temporada o fotógrafo possa arriscar alguma canção, né? Amei participar!", finaliza.

Imagem: Divulgação

O personagem Renato adora viajar e trabalha com imagens, sempre buscando um olhar poético sobre o mundo. Como fotógrafo, ele acaba sendo um artista muito observador, que presta atenção nas pessoas e na história delas. Ele volta pra tentar entender melhor uma relação antiga. Com isso, surge uma dúvida se ele é o pai de uma das protagonistas da série, devido a este relacionamento antigo, mal resolvido.