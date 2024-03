Amaury Jr.

Criado originalmente em 1966, o musical Cabaret é um dos maiores sucessos da Broadway de todos os tempos e ficou ainda mais conhecido depois da adaptação cinematográfica de 1972, dirigida por Bob Fosse e estrelada por Liza Minnelli. Agora, o espetáculo ganha uma nova versão brasileira que estreia no dia 8 de março, no 033 Rooftop, no complexo JK Iguatemi, onde segue em cartaz até 12 de maio.

Versão brasileira do musical "Cabaret" Imagem: Caio Gallucci/Divulgação

Recentemente, o musical foi remontado em Londres, na Inglaterra, e também deve reestrear na Broadway ainda no primeiro semestre de 2024. A trama acompanha a vida noturna no KitKat Klub, um cabaré falido de Berlim que assiste ao terrível surgimento do nazismo na Alemanha, então República de Weimar, no começo da década de 1930. É lá que a cantora e dançarina inglesa Sally Bowles se apaixona por um jovem escritor estadunidense chamado Cliff Bradshaw.

Versão brasileira do musical "Cabaret" Imagem: Caio Gallucci/Divulgação

A produção brasileira, que traz no elenco Fabi Bang (Sally Bowles), Ícaro Silva (Cliff Bradshaw) e André Torquato (Emcee), recria a atmosfera única e envolvente do Cabaret de forma imersiva, inspirada nas montagens internacionais. "A ideia é transportar as pessoas para dentro do KitKat Club, onde se passa a história. Então, vamos transformar o 033 Rooftop espalhando mesinhas por todo o espaço e criaremos cenas no meio da plateia, de modo que o público faça parte da encenação e seja transportado para a virada de 1929 para 1930.", antecipa o diretor Kleber Montanheiro. O encenador ainda conta que o show começa logo que o espectador sai do elevador, onde os atores já estarão apresentando alguns números de cabaré.