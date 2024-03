Amaury Jr.

A Páscoa está chegando e é uma das melhores épocas do ano para se enfeitar uma mesa temática para a família e convidados. Com esse apelo, a designer de joias Bibiana Paranhos decidiu criar o evento 'Celebration Easter', em comemoração à chegada da Páscoa, trazendo ideias, inspirações e cenários para celebrar o feriado. A mostra, que terá sua primeira edição no mês de março, na loja Artefacto Beach and Country, nos Jardins, conta com o envolvimento de um seleto grupo de decoradores, designers florais, influencers e estilistas de moda.

Bibiana Paranhos Imagem: Reprodução

Entre os participantes desta edição, teremos o decorador e florista Vic Meirelles, a arquiteta Brunete Fraccaroli, a designer de interiores Joia Bergamo, a festeira Titina Leão, a florista Pupy Zogaib, entre outros. Para acessar o evento basta doar alimentos não perecíveis ou roupas em bom estado e produtos de limpeza, que serão todos destinados às obras da Casa Hope. O coquetel de abertura para convidados acontece dia 6 de março.

SERVIÇO

Datas: 07 a 09 de março de 2024

Horário: das 10h às 19h

Local: Artefacto Beach and Country - Av.Brasil, 1823 - Jardim América, São Paulo