- Dica especial: vale a pena assistir, especialmente quem é ligado em vinhos, a série "Gotas Divinas", na plataforma Star. Empolgante do começo ao fim, os capítulos passam por vinhedos, adegas, uma disputa de degustação que leva o expectador ao êxtase, além da trama muito bem imaginada. Nada previsível, o que é um talento escasso nessas séries. Vale a pena até para quem não curte vinhos. Nota 10.

- O Baile do Helinho será dia 20 de abril. É sempre uma das festas mais aguardadas do calendário.

- O restaurante A Bela Sintra está de volta com suas feijoadas aos sábados. A clientela agradece, pois é uma das feijoadas mais estreladas de São Paulo.

Hebe Camargo e Amaury Jr. Imagem: Reprodução

- O programa Amaury Júnior da TV Cultura (às sextas feiras, 23h30) está preparando um especial para homenagear Hebe Camargo no dia 8 de março, data em que Hebe completaria 95 anos.

- Como parte das comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil haverá no recinto da Assembleia Legislativa uma exposição onde os visitantes conhecerão a história emblemática do povo italiano em nosso país. A mostra tenta contar, em toda sua complexidade, uma viagem das cidades às colônias dos portos de chegada aos arranha-céus paulistas.

- Segundo a Abinpet, existem no Brasil 167,6 milhões de pets, prevalecendo os cachorros e gatos. Um mercado em franca expansão.

- Na lista da Time Out global, que elaborou a relação das 50 melhores cidades do mundo para se viver, Portugal entrou com duas delas: Lisboa e Cidade do Porto.

- Paula Lavigne informa que a turnê que Caetano Veloso fará nos Estados Unidos já está com os ingressos esgotados. Dia 24 de março em Houston (The Hobby Center) , dia 27 Seattle (The Moore Theatre), dia 29 Oakland (Paramount) 31 Los Angeles (LA Phil- Disney Hall). No dia 3 e 4 de abril, Brooklyn NYC, dia 6 Newark/New Jersey, dia 9 North Bethesda, dia 11 Princeton e dia 13 Boston.

- A comédia romântica "Precisamos Falar De Amor Sem Dizer Eu Te Amo" entra no Teatro Renaissance todos os sábados até o final de abril, com Priscila Fantin e Bruno Lopes.

- Dia 02 de março, a INN Gallery recebe Thomaz Pacheco e Carla Fatio com a exposição "Inovações e Ações na Arte Contemporânea", um mergulho provocativo no mundo da arte que destaca as diversas formas em que os artistas contemporâneos estão explorando, desafiando e redefinindo os limites da expressão artística.