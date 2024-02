Amaury Jr.

A tão aguardada cinebiografia de Michael Jackson tem sua estreia marcada para 18 de abril de 2025. O elenco conta com Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, no papel de seu tio na vida adulta, já Juliano Krue Valdi interpreta a fase infantil.

Jaafar Jackson como Michael Jackson em "Michael". Imagem: Reprodução

O filme, intitulado "Michael", contará a história do Rei do Pop, desde seus primeiros anos até sua morte. O elenco também conta com Colman Domingo no papel de Joe Jackson, e Nia Long interpreta Katherine Jackson, os pais do Rei do Pop. Enquanto Miles Teller desempenha o papel do advogado John Branca.