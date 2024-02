Amaury Jr.

Com releituras de Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e claro, sucessos de Roberta, "Cinco partes de mim" é o novo projeto da cantora que estreia no início do mês de março.

Roberta Campos Imagem: Reprodução

O show passeia pelos principais artistas que ao longo do tempo foram fundamentais na formação artística da cantora. "Ouvir todos esses artistas desaguaram na minha própria arte", conta Roberta. Com um repertório marcante, a cantora trará para o seu universo as principais canções dos artistas escolhidos em seu novo show, entre eles o sucesso Grand Hotel, que é a música mais tocada nas principais rádios do país.

Serviço :

Sesc Belenzinho

Dias 01 e 02 de março às 21h

R. Padre Adelino, 1000 - Belenzinho, São Paulo