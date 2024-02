Amaury Jr.

Na noite de quarta-feira (24) foi realizada a 30ª edição do Screen Actors Guild (SAG), também conhecido como o Sindicato dos Atores dos EUA, SAG Awards 2024, prêmio que homenageia as maiores performances e os melhores atores e atrizes do ano de Hollywood no último ano. Entre os destaques da cerimônia estão Oppenheimer, que levou três prêmios e na categoria televisão The Bear, também com três estatuetas. A grande surpresa da noite foi a vitória de Lily Gladstone na categoria Melhor Atriz em Filme por Assassino da Lua das Flores. Lily desbancou Emma Stone (Pobres Criaturas), considerada favorita na categoria. No SAG votam apenas integrantes do SAG-AFTRA, que conta com mais de 122 mil pessoas. A atriz Barbra Streisend recebeeu o 59th SAG Life Achievement Award. Mais um ponto alto da noite, foram as personagens Miranda Priestly e suas assistentes Andy e Emily "de volta" ao filme "O diabo veste Prada", lançado em 2006, que ressurgiram no palco, em Los Angeles, e causaram comoção nas redes sociais. O trio de tirar o fôlego: Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, que fez história vivendo esses papéis, apresentaram juntas a categoria de melhor ator em série de comédia, vencida por Jeremy Allen White, de "O urso". As três brincaram como se 18 anos não tivessem se passado desde a estreia do filme.

O SAG é tido como uma prévia do Oscar, funcionando como um termômetro da premiação que acontece em março. Desde a sua criação em 1995, apenas quatro filmes ganharam o Oscar de melhor filme sem receber uma indicação do SAG para elenco: Coração Valente (1995), A Forma da Água (2017), Green Book (2018) e Nomadland (2020).

E que venha o Oscar 2024 no dia 10 de março! Todos ansiosos!

Elenco de "Oppenheimer" no SAG Awards 2024 Imagem: Reprodução

Confira abaixo a lista completa dos vencedores:

MELHOR ELENCO DE FILME

Oppenheimer

MELHOR ATOR EM FILME

Cillian Murphy - Oppenheimer

MELHOR ATRIZ EM FILME

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

MELHOR ATOR COADJUVANTE EM FILME

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE EM FILME

Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

MELHOR ELENCO DE DUBLÊS EM FILME

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE DRAMA

Succession

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA

Elizabeth Debicki - The Crown

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA

Pedro Pascal - The Last of Us

MELHOR ELENCO EM SÉRIE DE COMÉDIA

O Urso

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

Ayo Edebiri - O Urso

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

Jeremy Allen White - O Urso

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TELEVISÃO

Ali Wong - Treta

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE OU FILME PARA A TELEVISÃO

Steven Yeun - Treta

MELHOR ELENCO DE DUBLÊS EM SÉRIE DE TELEVISÃO

The Last of Us