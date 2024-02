Amaury Jr.

ABBA THE SHOW confirma a turnê pelo Brasil, com oito shows em principais cidades do país, que acontecerão de 26 de abril a 04 de maio de 2024, em espetáculos que contarão com a participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres e músicos da formação original.

ABBA THE SHOW Imagem: Divulgação

A turnê é uma homenagem aos 50 anos da canção "Waterloo", que foi originalmente escrita para o Festival Eurovisão da Canção de 1974, depois que o grupo terminou em terceiro lugar com "Ring Ring" no ano anterior. "ABBA THE SHOW" é um fenômeno global, realizando cinco vezes mais shows que a formação original nos anos 60, totalizando 714 apresentações para mais de 2 milhões de espectadores em mais de 40 países. Veja as informações sobre agenda e ingressos no Instagram oficial.