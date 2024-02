Amaury Jr.

Em seu primeiro livro "A corrida de 50 milhões que eu venci", o Comandante Hamilton conta um pouco da sua trajetória de vida e lições que o ajudaram a trilhar o caminho desde sua infância muito humilde até o sucesso de hoje.

Comandante Hamilton Imagem: Divulgação

O livro, disponível em uma versão digital, ganha agora a sua versão impressa. A obra relata um pouco da história de sua filosofia de vida, com passagens sobre sua adolescência em uma das maiores favelas de São Paulo. Piloto pioneiro na cobertura de eventos jornalísticos por helicóptero para grandes redes de televisão do país, iniciou sua carreira na televisão no SBT, passando pela Bandeirantes, Record, Rede TV, além de produzir imagens aéreas para outras emissoras e produtoras de cinema e publicidade. Atualmente, o piloto dedica parte do seu tempo e experiência em projetos educativos e motivacionais.