Amaury Jr.

- O Miski, famoso restaurante árabe comandado por Sérgio Kalil, está sendo ampliado na rua Joaquim Eugênio de Lima, incorporando a casa ao lado. Os frequentadores, que não são poucos, agradecem.

- A cantora Joelma está montando um cruzeiro marítimo. No momento, é um projeto, mas com tudo para dar certo.

- Luis Miguel, que chega ao Brasil no dia 23 de março deste ano, fará apenas uma apresentação em São Paulo, no Allianz Parque. O artista chega ao nosso país após um hiato de 12 anos sem se apresentar. A cantora Sandy subirá ao palco nos shows de Andrea Bocelli em maio. Ela fará uma participação especial em Belo Horizonte (17/05), Brasília (21/05) e São Paulo (25 e 26/05). Para quem não sabe, em 1997, os dois gravaram juntos uma versão de "Vivo Per Lei".

Christian Dior Imagem: Reprodução

- Faz sucesso - e vale a pena ser vista - a série sobre Christian Dior na Apple TV. Nela fica-se sabendo muito mais sobre a vida de Dior, o que chega a ser comovente. Na série, Coco Chanel aparece em todos os momentos, suscitando uma dúvida no espectador: ela era uma mulher que colaborou com os nazistas para salvar a própria pele, ou uma francesa patriota? Só assistindo vocês terão uma resposta.

- Mudou a data do São Paulo Fashion Week, que entra na sua edição número 57. O novo período é de 10 a 13 de abril e o novo local é o Shopping

JK Iguatemi.

- De Milton Neves, afastado da TV, em entrevista para Vejinha: "Não preciso de dinheiro até o século 900. Não preciso mais porque mais dinheiro não cabe no meu banco".

- O jantar solidário da campanha contra a fome será dia 08 de março no Hotel Rosewood. Quem coordena os convites é Lu Barbosa.

- A mostra "Reflexão sobre a Matéria e o Ambiente", de Luciano Fonseca Pinheiro, terá sua abertura no dia 27 de fevereiro na Pinacoteca de São Bernardo.