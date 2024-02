Amaury Jr.

Idealizado pela atriz Sylvia Bandeira, 'Charles Aznavour - Um Romance Inventado' é um musical romântico escrito pelo dramaturgo paraense Saulo Sisnando, que criou um texto com humor e leveza sobre o universo da saudade, das paixões e da passagem do tempo, a partir das músicas mais icônicas do artista francês. Sylvia divide o palco com o 'formidable' Mauricio Baduh', ambos conduzidos pela direção de Daniel Dias da Silva e Liliane Secco, na direção musical e piano.

Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh Imagem: Ariel Cavotti/Divulgação

Apaixonada pela obra do compositor, Sylvia procurou um texto alegre e comovente, que a partir das canções de Charles Aznavour, contasse uma história para falar sobre o efêmero da juventude, das paixões proibidas e assim proporcionar bons momentos. 'Charles Aznavour Um Romance inventado é um delicioso bombom recheado com lindas músicas e uma bela história de amor', adianta a atriz.

O espetáculo embalado por clássicos do compositor, como 'La Bohème', 'She', 'Que C'est Triste Venise', e outras, faz com que cada canção executada espelhe algum momento alegre, triste ou romântico da vida dos personagens e do público. 'Escrevi uma história sobre quantas ilusões somos capazes de inventar para fazer feliz a quem amamos e quantas canções de Charles Aznavour são necessárias para despertar mais uma vez paixões e novos caminhos em corações inquietos', contas Sinsnando, que pesquisou a vida e a obra do cantor.

Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh Imagem: Ariel Cavotti/Divulgação

'Charles Aznavour - Um Romance Inventado' acompanha a história de Isabel, uma conceituada atriz de teatro, que, entediada com a própria vida, mantém-se reclusa por vontade própria. E Heitor, um jornalista tímido, que, às vésperas de perder a mãe, consegue uma entrevista com a estrela. Ambos descobrem que suas vidas se entrelaçam em torno da trajetória de Charles Aznavour e suas canções.

SERVIÇO

'Charles Aznavour - Um Romance Inventado'

Datas: 23,24 e 25 de fevereiro

Ingressos: venda on-line na Eventim e na bilheteria do Teatro J. Safra

Imagem: Divulgação