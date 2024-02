Amaury Jr.

O Brasil possui 25 milhões de consumidores de livros, onde 69% deste grupo adquiriu entre um a cinco livros em 2023, segundo dados recentes divulgados pela Câmara Brasileira do Livro. Os livros digitais ou e-books já são uma realidade há alguns anos, mas em 2024 eles devem ganhar ainda mais espaço no mercado editorial. Segundo uma pesquisa da empresa de consultoria PwC, o mercado global de e-books deve crescer 10,9% ao ano até 2024, alcançando um faturamento de US$ 29,4 bilhões.

Imagem: Divulgação

Por isso, os livros físicos devem se reinventar e uma opção para abraçar a inovação é adicionar a experiência olfativa ao livro. O livro "Café com Deus pai", de Junior Rostirola, tem cheiro de café e é emanado ao abrir e folhear as páginas. "O cheiro de café ao abrir o livro é evaporado a cada passada de folha. Uma tecnologia exclusiva da nossa editora, que permite adicionar o cheiro escolhido às folhas e a capa do livro, para que o leitor sinta o cheirinho de café mesmo que não esteja ao lado de uma xícara bem quentinha", diz o autor. "Convidamos o público a experimentar doses diárias de algo que ainda é pouco difundido através de páginas datadas de 1 de janeiro a 31 de dezembro, totalizando 365 dias de mensagens, momentos e conexão com Deus. E além dessa imersão espiritual, decidimos trazer a experiência sensorial do café às mãos dos leitores," finaliza Junior.