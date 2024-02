Amaury Jr.

No dia 15 de março de 2024, o Teatro Claro Mais SP, localizado no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, será palco da estreia do "O Rei do Rock - O Musical", idealizado, produzido, escrito e estrelado pelo ator e cantor Beto Sargentelli no papel de Elvis Presley.

Beto Sargentelli como Elvis Presley em "O Rei do Rock - O Musical" Imagem: Gabriel Mor/Divulgação

Inédito e originalmente brasileiro, "O Rei do Rock - O Musical" mergulha na trajetória do rei do rock, desde sua primeira gravação em disco, aos 18 anos, até sua prematura morte aos 42. Em uma jornada pelos altos e baixos da vida do artista, a narrativa dessa homenagem é marcada pelos fortes laços pessoais e profissionais, e impulsionada por uma trilha sonora repleta de sucessos em diferentes estilos que deram o tom de sua carreira, incluindo rock, pop, country, blues e gospel, explorando, em dois atos, momentos cruciais ao lado de figuras essenciais e grandes referências da música americana.

SERVIÇO:

"O Rei do Rock - O Musical"

Local: Teatro Claro MAIS SP - Shopping Vila Olímpia

Endereço: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo - SP

Temporada: 15 de março a 19 de Maio de 2024

Vendas: Uhuu (com taxa de serviço) ou Bilheteria Local do Teatro