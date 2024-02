Amaury Jr.

Em uma ação promocional inédita, o Rappi Turbo irá premiar usuários com ingressos do filme "Ferrari", estrelado por Adam Driver e Penélope Cruz, que estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (22). Para marcar este lançamento, serão distribuídos ingressos para clientes Rappi Turbo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a partir do dia 19 de fevereiro. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Rappi e a Diamond Films.

Adam Driver como Enzo Ferrari Imagem: Reprodução

Nas cidades onde a ação será realizada, usuários Rappi que realizarem compras na vertical Turbo - que faz entregas ultra rápidas, em até 10 minutos -, ganharão um ingresso, que será entregue junto ao pedido, em formato físico. "Estamos animados com essa parceria entre Rappi e Diamond Films. Turbo possui a entrega mais rápida da América Latina e, para marcar esse título, nada melhor do que presentearmos nossos usuários com ingressos para o filme biográfico que conta a história de Enzo Ferrari, uma lenda do automobilismo e criador da marca que mais nos remete à velocidade e rapidez", explica João Bastos, Head de Parcerias do Rappi.

O filme "Ferrari", dirigido por Michael Mann, revela os bastidores da Fórmula 1 e da conturbada vida pessoal de Enzo Ferrari. A falência assombra a empresa que ele e a esposa, Laura, construíram uma década atrás. Seu casamento instável é ainda mais abalado pela perda do único filho do casal e o relacionamento com Lina Lardi. Ele decide contrapor essas perdas apostando tudo em uma corrida - a icônica Mille Miglia, na Itália.