Amaury Jr.

Carolina Amaral, a talentosa atriz por trás da personagem divertida e descolada Denise, no filme "Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo", que chegou aos cinemas brasileiros em 18 de janeiro, compartilhou sua jornada desde os testes iniciais, em 2017, até a transformação física e emocional enfrentada desde então para dar vida a essa figura icônica criada por Maurício de Sousa.

Desde o primeiro teste para o papel, aos 15 anos, Carolina mergulhou nos desafios de interpretar uma criação do ilustrador e abraçou com paixão a responsabilidade de personificar Denise, tão querida pelos fãs da turma do Bairro do Limoeiro. Foram quase 8 anos de espera até finalmente reassumir seu lugar no longa dirigido por Maurício Eça, período esse que acabou trazendo maturidade e ferramentas valiosas para o seu ofício.

Carolina Amaral Imagem: Edu Castro/Divulgação

"Com certeza, o que mais mudou no meu trabalho como atriz e também na minha visão, em relação ao meio artístico, foi o estudo. Hoje tenho muito mais referências e bagagem para poder criar essa e qualquer personagem. Claro que ainda me falta muito para aprender e estudar, mas acredito que nós, atores, estamos em constante aprendizado e precisamos nos reinventar sempre. Quanto mais temos ferramentas nas mãos, mais o trabalho flui naturalmente e de forma orgânica. Aprendi também a lidar melhor com a ansiedade e a pressa para as coisas acontecerem", reflete ela.

A preparação envolveu uma profunda imersão nos gibis e uma estratégia de criação de uma "gênese" para a personagem. Carolina destaca a colaboração dos preparadores de elenco do filme e as mudanças físicas, incluindo a transformação capilar para se tornar a ruiva Denise, que, segundo Carolina, é uma personagem rica em autenticidade, com camadas e uma personalidade forte. A atriz enfatiza a contribuição da personagem para a trama como investigadora e amiga positiva, divertida e conectada às redes sociais.

Imagem: Reprodução

E quando perguntada sobre a experiência de dar vida a Denise, descreve como inacreditável e inenarrável, reconhecendo a importância da Turma da Mônica na cultura brasileira. "As suas histórias atravessam gerações, inspiram e fazem parte da vida de tanta gente. É quase impossível encontrar alguém que não ame e não tenha lido Turma da Mônica. É uma marca linda, com propósitos mais lindos ainda. Os gibis, os desenhos, as histórias contribuíram para a formação de muita gente, não só cultural, mas de personalidade e de desenvolvimento linguístico", ressalta.

Além do filme em cartaz, a atriz compartilha sobre outros dois projetos para as telas em 2024, os longas "O Mundo Que Eu Conheço Lá Não Existe Mais" e "Madame Durocher", além da estreia da segunda temporada da série musical "O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu", da Disney+, dirigida por Miguel Falabella, onde interpreta Antonia, uma das protagonistas; e mantém segredo sobre novidades de Turma da Mônica Jovem, prometendo surpresas para os fãs no decorrer dos próximos meses.