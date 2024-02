Amaury Jr.

O bartender Alê Bussab dividirá a barra, no dia 20 de fevereiro, com o bartender Rafael Machado, do The Royal Cocktail Club, da cidade do Porto, em Portugal, que tem sua carta baseada em diversas regiões do mundo. Para o Trinca, Rafael trará dois coquetéis: o Veneto - que leva gin, Luxardo Maraschino, cordial de aipo e manjericão e sal e o Jalapa - criado exclusivamente para o guest - com tequila, suze, vermute japaleño, fake lime e agave.

Rafael Machado Imagem: Divulgação

"O primeiro drink é uma ode à cidade de Veneza, na Itália. Já o segundo é focado no Jalapeño, um pimentão originário no México, na cidade de Vera Cruz". Cada coquetel custará R$ 38. Aberto em 2017, o The Royal Cocktail Club, o bar é parada certa para quem busca boa coquetelaria aliada a uma trilha sonora de jazz e funk, oferecendo uma experiencia singular e eclética.

SERVIÇO

Endereço: Rua Costa Carvalho, 96 - Pinheiros, São Paulo | Horário de terça à sábado das 18h à 01h | @trincabar