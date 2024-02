Amaury Jr.

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa (CACCST) está promovendo a "Campanha de Alimentos", devido à falta de alimentos não perecíveis para cestas de apoio nutricional aos jovens assistidos pela instituição. As doações podem ser enviadas diretamente para o endereço da CACCST na Rua Santos Rodrigues, nº 60, no bairro do Estácio, no município do Rio de Janeiro (RJ). A casa também aceita doações via Pix de qualquer valor para serem revertidas na compra dos alimentos através da chave 04.158.233/0001-78 (CNPJ).

Imagem: Divulgação

A CACCST tem como objetivo promover uma melhor qualidade de vida em um momento de extrema vulnerabilidade a tantas famílias que precisam de suporte e acolhimento durante o período de tratamento da doença. Com esse propósito, a instituição atende a mais de 100 jovens prestando apoio nutricional, psicológico, pedagógico e odontológico, além de oferecer hospedagem, alimentação, transporte e cestas básicas aos jovens e familiares assistidos pela casa.

A instituição também promove atividades sociais internas que viabilizam o acesso à cultura e à educação ao dia a dia das crianças e adolescentes assistidos pela CACCST, como festas de aniversários, oficinas de arte, fotografia, vídeo, teatro e pintura, confecção de produtos autossustentáveis, passeios (teatros, cinemas, museus, exposições, visitas guiadas em empresas e fábricas), reuniões mensais com a participação de profissionais de diferentes áreas como Psicologia, Pedagogia e Serviço Social, entre outros. Através dessas ações, a casa busca ressignificar a magia da infância e da adolescência dos pequeninos que muitas vezes acabam sendo interrompidas devido ao tratamento da Neoplasia.